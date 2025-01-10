НХЛ. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Каролина» против «Ванкувера», «Детройт» встретится с «Чикаго»
«Вашингтон» принимает «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» сыграет против «Ванкувера», «Виннипег» встретится с «Лос-Анджелесом», «Чикаго» в гостях у «Детройта».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем