НХЛ. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Каролина» против «Ванкувера», «Детройт» встретится с «Чикаго»

«Вашингтон» принимает «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина » сыграет против «Ванкувера », «Виннипег » встретится с «Лос-Анджелесом », «Чикаго » в гостях у «Детройта».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ