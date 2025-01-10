«Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»
«Спартаку» интересен хавбек «Торино» Иван Илич, которого хотел купить «Зенит».
По данным «Чемпионата», москвичи рассматривает возможность подписания 23-летнего серба в зимнее трансферное окно.
«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в ее осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», – отмечает источник.
Летом 2024 года Илича хотел подписать «Зенит», но трансфер сорвался. Среди причин этого указывали расхождения в цене трансфера и проблемы в достижении договоренности по зарплате.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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