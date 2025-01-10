  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»
33

«Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»

«Спартаку» интересен хавбек «Торино» Иван Илич, которого хотел купить «Зенит».

По данным «Чемпионата», москвичи рассматривает возможность подписания 23-летнего серба в зимнее трансферное окно.

«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в ее осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», – отмечает источник.

Летом 2024 года Илича хотел подписать «Зенит», но трансфер сорвался. Среди причин этого указывали расхождения в цене трансфера и проблемы в достижении договоренности по зарплате.

Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoИван Илич
logoЧемпионат.com
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЗенит
logoТорино
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)
574 августа 2024, 15:13
Трансфер Илича в «Зенит» сорвался. От петербуржцев нет гарантий выплат «Торино», с игроком не договорились о зарплате (TMW)
532 августа 2024, 11:40
Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»
13121 июля 2024, 11:03
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом: «Не смогли бы полностью взять финансовый груз, поэтому рады поддержке Московской области»
410 минут назад
Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»
419 минут назад
В Набережных Челнах тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. Инцидент произошел в октябре, мужчину уволили
2652 минуты назадВидео
Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа
25сегодня, 13:09
Кто тренер со 100% победной статистикой за всю историю Boxing Day?
сегодня, 13:00Спецпроект
Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
41сегодня, 12:31
«Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию». Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании
77сегодня, 12:29
Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
84сегодня, 12:21
«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»
29сегодня, 12:08
Вальдано о реакции Винисиуса на провокации: «Кто-то должен сказать ему, что Роналду, Санчес, Ди Стефано переживали подобное, потому что были лучшими. Он должен выигрывать матчи»
21сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер включил Ямаля вместо Салаха в команду года EA SPORTS: «Будет следующим Месси или Роналду. Он был лучшим на Евро, без него «Барса» полетела в пропасть»
6 минут назад
Аморим об «Арсенале» в Кубке Англии: «Хотим победить, улучшить наш имидж и игру. «МЮ» выиграл несколько кубков и хочет продолжать»
31 минуту назад
Рафаэл Леау: «Мечтаю о «Золотом мяче», но выиграть ЛЧ с «Миланом» – главная цель»
246 минут назад
«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»
5сегодня, 13:42
«Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену
3сегодня, 13:31
Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился
4сегодня, 13:25
За плевок в соперника лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей
7сегодня, 13:21
Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
4сегодня, 13:01
Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
8сегодня, 12:56
Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»
5сегодня, 12:48
Рекомендуем