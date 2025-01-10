«Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»

«Спартаку» интересен хавбек «Торино» Иван Илич, которого хотел купить «Зенит».

По данным «Чемпионата», москвичи рассматривает возможность подписания 23-летнего серба в зимнее трансферное окно.

«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в ее осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», – отмечает источник.

Летом 2024 года Илича хотел подписать «Зенит», но трансфер сорвался. Среди причин этого указывали расхождения в цене трансфера и проблемы в достижении договоренности по зарплате.

Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»