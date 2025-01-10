Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести

Нуну Эшпириту Санту в шестой раз признан тренером месяца в АПЛ.

В декабре «Ноттингем Форест » под руководством португальца выиграл 5 из 6 матчей АПЛ . Сейчас клуб идет на третьем месте в лиге, набрав 40 очков.

Нуну взял награду тренеру месяца в АПЛ в шестой раз. Столько же раз приз получали Бобби Робсон и Сэм Эллардайс . Нуну опередил Карло Анчелотти, Клаудио Раньери, Кевина Кигана и Эдди Хау – у них по пять наград.

По числу наград тренеру месяца в Премьер-лиге лидирует экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 27.