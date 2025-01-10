Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
Нуну Эшпириту Санту в шестой раз признан тренером месяца в АПЛ.
В декабре «Ноттингем Форест» под руководством португальца выиграл 5 из 6 матчей АПЛ. Сейчас клуб идет на третьем месте в лиге, набрав 40 очков.
Нуну взял награду тренеру месяца в АПЛ в шестой раз. Столько же раз приз получали Бобби Робсон и Сэм Эллардайс. Нуну опередил Карло Анчелотти, Клаудио Раньери, Кевина Кигана и Эдди Хау – у них по пять наград.
По числу наград тренеру месяца в Премьер-лиге лидирует экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон – 27.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт АПЛ
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