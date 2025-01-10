Представители Хусанова подтвердили, что защитник близок к переходу в «Ман Сити»
Агенты Абдукодира Хусанова подтвердили, что игрок близок к «Манчестер Сити».
По данным Sky Sports, «Манч Сити» предложил французскому клубу за 20‑летнего Хусанова 50 млн евро с учетом бонусов.
– Многие СМИ пишут, что Хусанов переходит в «Сити». Это правда? Переговоры ведутся?
– Да, это правда.
– Контракт уже подписан?
– Мы ведем переговоры, – сообщили в агентстве Football Group LLC, которое представляет интересы защитника «Ланса»
Хусанов играет за «Ланс» с лета 2023 года, на его счету 31 матч за команду. Также у защитника 18 игр за сборную Узбекистана.
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