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Представители Хусанова подтвердили, что защитник близок к переходу в «Ман Сити»

Агенты Абдукодира Хусанова подтвердили, что игрок близок к «Манчестер Сити».

По данным Sky Sports, «Манч Сити» предложил французскому клубу за 20‑летнего Хусанова 50 млн евро с учетом бонусов.

– Многие СМИ пишут, что Хусанов переходит в «Сити». Это правда? Переговоры ведутся?

– Да, это правда.

– Контракт уже подписан?

– Мы ведем переговоры, – сообщили в агентстве Football Group LLC, которое представляет интересы защитника «Ланса»

Хусанов играет за «Ланс» с лета 2023 года, на его счету 31 матч за команду. Также у защитника 18 игр за сборную Узбекистана.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАбдукодир Хусанов
logoМатч ТВ
logoСборная Узбекистана по футболу
logoМанчестер Сити
logoЛанс
logoпремьер-лига Англия
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