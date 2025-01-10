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ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом: «Не смогли бы полностью взять финансовый груз, поэтому рады поддержке Московской области»

ЦСКА сообщил о запуске проекта по строительству новой базы.

Ранее стало известно, что московский клуб к 2028-му построит базу на озере Круглом: с 3 натуральными полями, стадионом на 500 человек, жилым комплексом и медцентром.

«Мы очень рады объявить о запуске проекта по строительству нашей новой тренировочной базы, который мы реализуем благодаря поддержке Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева.

Очевидно, что для дальнейшего развития ПФК ЦСКА необходимы инфраструктурные изменения, но в то же время хочется сказать огромное спасибо Минобороны и базе в Ватутинках. Именно туда армейцы привозили Кубок УЕФА, титулы чемпиона России и другие трофеи. Ватутинки – наш дом на протяжении более чем 20 лет, но время не стоит на месте, поэтому клуб и начал большую работу по обновлению необходимой команде тренировочной инфраструктуры. На ближайшие несколько лет мы не прощаемся с Ватутинками и также продолжим работы над улучшением условий для тренировок.

Это очень серьезный и долгосрочный проект, и мы рады, что совместно с правительством Московской области нам удалось выбрать не только живописную локацию, но и логистически очень удобную для футболистов и штаба, с необходимой территорией для строительства полей и полноценной жизнедеятельности команды.

Безусловно, сопутствующий финансовый груз ПФК ЦСКА не смог бы взять полностью на себя, поэтому мы очень рады поддержке со стороны такого мощного партнера, как Мособласть. Строительство современной базы позволит решать поставленные совместно с партнерами задачи не только сегодня, но и послужит серьезным фундаментом для достижения целей в будущем», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Бабаев
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