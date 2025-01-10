НБА. «Индиана» примет «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Индиана » встретится с «Голден Стэйт » на домашней арене. «Нью-Йорк » постарается взять реванш за недавнее поражение от «Оклахомы». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.