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НБА. «Индиана» примет «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Индиана» встретится с «Голден Стэйт» на домашней арене. «Нью-Йорк» постарается взять реванш за недавнее поражение от «Оклахомы».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoБруклин
logoСакраменто
logoГолден Стэйт
logoФиладельфия
logoНБА
logoДенвер
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
logoБостон
logoИндиана
logoМилуоки
logoЧикаго
logoОрландо
logoНовый Орлеан
logoНью-Йорк
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