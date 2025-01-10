«Куньлунь» выиграл 6-й матч подряд, побив клубный рекорд. Команда впервые в истории обыграла ЦСКА всухую

«Куньлунь» одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд.

Сегодня команда тренера Михаила Кравца обыграла ЦСКА (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, продлив победную серию до 6 игр.

Предыдущее достижение (5 побед) было установлено в сезоне-2019/20.

«Куньлунь» первый раз в истории КХЛ обыграл ЦСКА всухую.

На данный момент китайский клуб занимает девятое место в таблице Запада, набрав 42 очка после 43 игр.