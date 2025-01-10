«Мальорка» собирает доказательства непристойного поведения саудовцев. Они «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали» болельщиков после матча с «Реалом»
Вчера «Реал» обыграли «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии.
После игры отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера заявил, что саудовские болельщиками издевались над фанатами испанского клуба: «Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию».
Как пишет Marca, после окончания матча саудовские болельщики издевались над сотней фанатов «Мальорки». Испанцам кричали издевательские реплики, также их «шлепали и щупали», что подтвердили родственники игроков клуба.
«Мальорка» собирает фото и видео в качестве доказательств случившегося, предоставленных болельщиками и местными СМИ. Данные передадут Королевской испанской футбольной федерации и службе безопасности стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», где проходил матч.
Болельщики «Мальорки», комментируя случившееся, заявили, что саудовцы «трогали близких игроков за задницы». Также они заявили, что «чувствовали себя в опасности» и «никогда не вернутся в страну».
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