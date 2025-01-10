«Мальорка» собирает доказательства непристойного поведения саудовцев. Они «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали» болельщиков после матча с «Реалом»

«Мальорка» собирает доказательства непристойного поведения саудовских фанатов.

Вчера «Реал » обыграли «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии.

После игры отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера заявил , что саудовские болельщиками издевались над фанатами испанского клуба: «Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию».

Как пишет Marca, после окончания матча саудовские болельщики издевались над сотней фанатов «Мальорки». Испанцам кричали издевательские реплики, также их «шлепали и щупали», что подтвердили родственники игроков клуба.

«Мальорка » собирает фото и видео в качестве доказательств случившегося, предоставленных болельщиками и местными СМИ. Данные передадут Королевской испанской футбольной федерации и службе безопасности стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», где проходил матч.

Болельщики «Мальорки», комментируя случившееся, заявили, что саудовцы «трогали близких игроков за задницы». Также они заявили, что «чувствовали себя в опасности» и «никогда не вернутся в страну».