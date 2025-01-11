«Ман Сити» заплатит за Хусанова 40 млн евро и бонусы. Контракт – до 2029-го с опцией на год

Фабрицио Романо уточнил детали соглашения между «Манчестер Сити» и «Лансом».

Согласно данным инсайдера, за Абдукодира Хусанова «горожане» заплатят 40 млн евро, также предусмотрены бонусы.

Контракт с 20-летним футболистом сборной Узбекистана будет рассчитан до 2029 года, но будет опция продления еще на сезон.

Ранее представители защитника подтвердили , что тот близок к трансферу в состав чемпионов Англии.