«Ман Сити» заплатит за Хусанова 40 млн евро и бонусы. Контракт – до 2029-го с опцией на год
Фабрицио Романо уточнил детали соглашения между «Манчестер Сити» и «Лансом».
Согласно данным инсайдера, за Абдукодира Хусанова «горожане» заплатят 40 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Контракт с 20-летним футболистом сборной Узбекистана будет рассчитан до 2029 года, но будет опция продления еще на сезон.
Ранее представители защитника подтвердили, что тот близок к трансферу в состав чемпионов Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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