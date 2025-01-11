Тарасенко продлил безголевую серию до 17 игр. У него 0+0, 4 броска и «минус 2» в последних 4 матчах
Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 17 игр.
Форвард «Детройта» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3).
На счету 33-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10» и среднем времени на льду 14:36.
В 4 последних играх у него нет очков при 3 бросках в створ и полезности «минус 2».
Сегодня Тарасенко (15:04, 2:53 – в большинстве, «минус 1») 1 раз бросил в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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