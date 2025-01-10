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Игрок «Гуанчжоу» отстранен клубом за то, что пронес девушку в отель в чемодане накануне игры

Баскетболист «Гуанчжоу» отстранен клубом за то, что спрятал девушку в чемодане.

Защитник «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» Чжан Синлян наказан клубом за то, что пронес девушку в свою комнату в командном отеле накануне игры против «Циндао» в чемодане.

Устав китайского клуба запрещает игрокам приводить гостей, включая подруг, в отель перед матчами. 20-летний Чжан и его девушка обошли это правило, используя вместительный чемодан.

Правда вскрылась после поста девушки в китайской соцсети Weibo. Студентка опубликовала собственную фотографию в чемодане вместе с листами домашнего задания. Она написала, что Чжан пронес ее в отель перед игрой и не спал всю ночь, помогая по учебе.

Девушка Чжана, студентка факультета искусств, якобы испытывала трудности в университете и провалила несколько экзаменов. Об этом рассказывают ее друзья.

Чжан проводит второй сезон в составе «Лонг-Лайонс». По итогам 26 матчей он имеет средние показатели 6,4 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата за игру. В матче против «Циндао» молодой баскетболист отыграл 25 минут, набрав 5 очков и 2 подбора.

После негативной реакции девушка Чжана удалила пост со своего аккаунта в Weibo.

China Weibo

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: VN Express
Баскетбол - фото
светская хроника
Гуанчжоу Лонг-Лайонс
чемпионат Китая
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