Игрок «Гуанчжоу» отстранен клубом за то, что пронес девушку в отель в чемодане накануне игры
Защитник «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» Чжан Синлян наказан клубом за то, что пронес девушку в свою комнату в командном отеле накануне игры против «Циндао» в чемодане.
Устав китайского клуба запрещает игрокам приводить гостей, включая подруг, в отель перед матчами. 20-летний Чжан и его девушка обошли это правило, используя вместительный чемодан.
Правда вскрылась после поста девушки в китайской соцсети Weibo. Студентка опубликовала собственную фотографию в чемодане вместе с листами домашнего задания. Она написала, что Чжан пронес ее в отель перед игрой и не спал всю ночь, помогая по учебе.
Девушка Чжана, студентка факультета искусств, якобы испытывала трудности в университете и провалила несколько экзаменов. Об этом рассказывают ее друзья.
Чжан проводит второй сезон в составе «Лонг-Лайонс». По итогам 26 матчей он имеет средние показатели 6,4 очка, 1,8 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата за игру. В матче против «Циндао» молодой баскетболист отыграл 25 минут, набрав 5 очков и 2 подбора.
После негативной реакции девушка Чжана удалила пост со своего аккаунта в Weibo.
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