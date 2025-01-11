Видео
4

Домантас Сабонис набрал 23 очка и рекордные в карьере 28 подборов в победном матче с «Селтикс»

Домантас Сабонис оформил рекордный дабл-дабл в Бостоне.

Бигмен «Сакраменто» набрал 23 очка и рекордные в карьере 28 подборов в победном матче с «Селтикс» (114:97).

28 подборов Сабониса – лучший показатель для игроков «Кингз» с 1969 года.

Домантас оформил 33-й дабл-дабл в сезоне и провел 24-ю игру в карьере с 20 или более подборами.

За 39 минут литовец реализовал 10 из 15 с игры, в его активе также 3 передачи. 

У «Сакраменто» лучшая для команды в сезоне серия из шести побед. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДомантас Сабонис
logoБаскетбол - видео
logoСакраменто
logoНБА
logoБостон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Домантас Сабонис набрал 32 очка и 20 подборов в победной игре с «Пеликанс»
13 декабря 2024, 06:22Видео
Вембаньяма не нарушал правила в борьбе с Сабонисом на последних секундах. НБА определила, что фол был у литовца
23 декабря 2024, 10:22Видео
Де’Аарон Фокс набрал 29+6+10 во втором победном матче против «Финикса»
214 ноября 2024, 08:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
Брэдли Бил лидирует в НБА по времени, которое тратит на завязывание шнурков
35 минут назад
Джимми Батлер отказывается платить матери троих своих детей дополнительные 10 тысяч долларов в месяц. Он считает 55 тысяч «более чем достаточной» суммой
214 минут назад
Зайон Уильямсон: «Беру на себя полную ответственность за отстранение»
3сегодня, 05:12
НБА. «Индиана» обыграла «Голден Стэйт», «Сакраменто» разгромил «Бостон», «Нью-Йорк» крупно уступил «Оклахоме» и другие результаты
62сегодня, 04:57
«Пеликанс» отстранили Зайона Уильямсона на один матч за нарушение командных правил
4сегодня, 04:51
Паоло Банкеро набрал 34 очка в матче с «Милуоки». Он вернулся после пропуска 34 игр из-за травмы
сегодня, 04:41Видео
Единая лига ВТБ. «Парма» – ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи
сегодня, 04:29
НБА перенесла матчи «Лейкерс» – «Сперс» и «Клипперс» – «Хорнетс» из-за пожара в Лос-Анджелесе
сегодня, 04:22
Евролига. 45 очков Везенкова позволили «Олимпиакосу» разгромить «Баварию», «Црвена Звезда» обыграла «Париж» и другие результаты
8вчера, 21:40
Саша Везенков набрал рекордные в карьере 45 очков в победном матче с «Баварией» (112:69)
3вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» обыграл «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 20:59
Адриатическая лига. «Задар» справился с «Цибоной»
вчера, 19:55
Итальянский клуб «Трапани Шарк» заинтересован в аренде Даме Сарра
вчера, 18:45
Центровой Михаэль Кессенс перешел из «Парижа» в «Альбу»
вчера, 18:30Фото
«Оклахома» вернула центрового Брэндена Карлсона, подписав 10-дневный контракт
вчера, 17:31
«Новый Орлеан» отчислит центрового Трея Джемисона
вчера, 16:45
Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о жизни и карьере в новом выпуске PonkraSHOW
вчера, 14:15Видео
«Барселона» может усилить состав Дароном Расселлом
1вчера, 12:19
Девонте Грэм интересен «Реалу»
вчера, 11:34
Блэйк Гриффин об отказе от подписания контракта с чемпионским «Бостоном»: «Выходил на площадку, но не мог сделать то, что хочу»
4вчера, 11:05
Рекомендуем