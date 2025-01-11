Домантас Сабонис набрал 23 очка и рекордные в карьере 28 подборов в победном матче с «Селтикс»

Домантас Сабонис оформил рекордный дабл-дабл в Бостоне.

Бигмен «Сакраменто» набрал 23 очка и рекордные в карьере 28 подборов в победном матче с «Селтикс» (114:97).

28 подборов Сабониса – лучший показатель для игроков «Кингз» с 1969 года.

Домантас оформил 33-й дабл-дабл в сезоне и провел 24-ю игру в карьере с 20 или более подборами.

За 39 минут литовец реализовал 10 из 15 с игры, в его активе также 3 передачи.

У «Сакраменто » лучшая для команды в сезоне серия из шести побед.