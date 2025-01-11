Домантас Сабонис набрал 23 очка и рекордные в карьере 28 подборов в победном матче с «Селтикс»
Домантас Сабонис оформил рекордный дабл-дабл в Бостоне.
Бигмен «Сакраменто» набрал 23 очка и рекордные в карьере 28 подборов в победном матче с «Селтикс» (114:97).
28 подборов Сабониса – лучший показатель для игроков «Кингз» с 1969 года.
Домантас оформил 33-й дабл-дабл в сезоне и провел 24-ю игру в карьере с 20 или более подборами.
За 39 минут литовец реализовал 10 из 15 с игры, в его активе также 3 передачи.
У «Сакраменто» лучшая для команды в сезоне серия из шести побед.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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