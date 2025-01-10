«Эспаньол» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это создает опасный прецедент. Призываем пересмотреть решение»

«Эспаньол» недоволен разрешением зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Эспаньол» выражает обеспокоенность и тревогу по поводу ситуации, сложившейся в испанском футболе после решения, принятого и обнародованного Высшим советом по делам спорта (CSD) в отношении игроков «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора.

Решение о принятии срочной меры, носящей временный характер до окончательного разрешения апелляции, создало очень опасный прецедент и представляет угрозу для целостности соревнований, о чем заявили другие клубы, а также RFEF и Ла Лига в различных заявлениях.

«Эспаньол» строго соблюдает правила экономического контроля и будет продолжать это делать, несмотря на напряженность, ограничения и трудности, которые порождают эти экономические правила.

Как уже говорилось на различных форумах, мы понимаем, что строгий экономический контроль, применяемый в течение последних нескольких лет, обеспечил устойчивость многих клубов. Пправило, одобренное и принятое всеми профессиональными клубами, ставится под угрозу.

Главные действующие лица в испанском футболе Ла Лига и RFEF сохранили общую и твердую позицию в рамках своих полномочий во всем процессе. Однако CSD решением четко обозначил свою позицию и открестился от этих двух организаций. «Эспаньол» призывает пересмотреть это решение», – говорится в заявлении клуба из Барселоны.

«Лас-Пальмас» о регистрации Ольмо и Виктора: «Выражаем абсолютное несогласие. Создается ощущение произвола, под угрозой вызывающая восхищение система экономического контроля»