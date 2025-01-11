«Детройт» выиграл 6 матчей из 7 после смены тренера и отстает от зоны плей-офф на 2 очка
«Детройт» выиграл 6 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.
«Ред Уингс» обыграли «Чикаго» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
После смены главного тренера (Тодд Маклеллан был назначен вместо Дерека Лалонда) команда одержала 6 побед в 7 играх.
«Детройт» набрал 42 очка в 41 матче и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 балла. В следующих домашних матчах клуб встретится с «Сиэтлом» и «Сан-Хосе».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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