«Детройт» выиграл 6 матчей из 7 после смены тренера и отстает от зоны плей-офф на 2 очка

«Детройт» выиграл 6 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.

«Ред Уингс» обыграли «Чикаго » (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

После смены главного тренера (Тодд Маклеллан был назначен вместо Дерека Лалонда) команда одержала 6 побед в 7 играх.

«Детройт » набрал 42 очка в 41 матче и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 балла. В следующих домашних матчах клуб встретится с «Сиэтлом» и «Сан-Хосе».