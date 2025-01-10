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Роднина – на вопрос о гражданстве США: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?»

Депутат Ирина Роднина опровергла слухи о наличии у нее гражданства США.

– Как реагируете на то, что вам иногда предъявляют за якобы имеющееся гражданство США?

– А как реагировать? Читайте лучше. Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Почему должно? Значит, люди просто не знают наши законы. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди. Мне остается только их пожалеть.

– Чтобы прояснить для безграмотных людей: у вас был только вид на жительство в США?

– У меня была грин-карта, когда я там работала и жила. По закону – а я законопослушный человек – карту сдала.

– То есть все высказывания в вашу сторону несправедливы?

– Они безграмотны! Если человек хочет во что-то верить, то что я буду его в этом разубеждать? Это его проблемы, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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Политика
Государственная дума
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