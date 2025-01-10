Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
Ла Лига будет оспаривать решение о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона. После этого лига зарегистрировала игроков, но заявила, что «тщательно изучит вердикт».
По данным Mundo Deportivo, Ла Лига подаст апелляцию в административный суд на решение CSD, чтобы попытаться приостановить действие временной регистрации Ольмо и Виктора. Эта апелляция независима от ответа, который Лига направила в CSD.
Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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