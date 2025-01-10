Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие

Ла Лига будет оспаривать решение о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона. После этого лига зарегистрировала игроков, но заявила , что «тщательно изучит вердикт».

По данным Mundo Deportivo, Ла Лига подаст апелляцию в административный суд на решение CSD, чтобы попытаться приостановить действие временной регистрации Ольмо и Виктора . Эта апелляция независима от ответа, который Лига направила в CSD.

Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»