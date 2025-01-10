Переход Хусанова в «Ман Сити» одобрен Гвардиолой. Защитник сборной Узбекистана договорился с «горожанами» о контракте

Абдукодир Хусанов стал ближе к переходу в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось , что горожане готовы заплатить «Лансу » 30+ млн фунтов за защитника сборной Узбекистана.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , тренер «горожан» Пеп Гвардиола одобрил переход Хусанова.

Сам Абдукодир хочет перейти в «Ман Сити », он уже договорился с англичанами об условиях контракта. Соглашение между клубами близко.

20-летний защитник перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей.

Хусанова хотят «Сити» и «Реал» – все серьезно. Узбекистанец точно будет в топ-клубе уже зимой