Коуэлл стал исполнительным директором и руководителем «Астон Мартин»

«Астон Мартин» объявил об изменениях в руководстве команды «Ф-1».

Энди Коуэлл, присоединившийся к компании в прошлом году, занял пост исполнительного директора и руководителя «Астон Мартин». Ранее специалист долгое время возглавлял моторное подразделение «Мерседеса ».

Бывший руководитель британской команды Майк Крак будет отвечать за операционную работу на трассе.

Главным техническим директором назначен Энрико Кардиле, ранее работавший в «Феррари ».

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