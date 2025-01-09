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Кубок России. Наталия Шевченко, Резцова, Казакевич, Дербушева, Анастасия Шевченко, Миронова, Смольская, Сола пробегут спринт

10 января женщины пробегут спринт на Кубке России по биатлону в Рязани.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап 

Рязань

Женщины, спринт 

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». 

Старт-лист 

1. Тамара Дербушева

3. Динара Смольская (Беларусь)

4. Кристина Резцова 

5. Анастасия Гришина

6. Анастасия Шевченко 

10. Екатерина Мошкова 

12. Полина Плюснина 

13. Виктория Метеля 

15. Валерия Каюмова 

18. Кира Дюжева 

21. Анна Грухвина 

22. Наталия Шевченко 

24. Ирина Казакевич 

30. Светлана Миронова 

32. Владислава Гаврилова 

33. Алина Кудисова 

34. Ульяна Нигматуллина 

35. Ксения Довгая 

40. Елизавета Каплина 

41. Анна Сола (Беларусь)

42. Виктория Сливко 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
logoКристина Резцова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Тамара Дербушева (Воронина)
logoЕкатерина Мошкова
logoАнастасия Шевченко
Виктория Метеля
Полина Плюснина
logoИрина Казакевич
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнна Грухвина
Кира Дюжева
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoСветлана Миронова
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Ксения Довгая
Алина Кудисова
logoАнна Сола
logoВиктория Сливко
Елизавета Каплина
Владислава Гаврилова
logoсборная России жен
спринт (жен)
результаты
logoсборная Беларуси жен
Анастасия Гришина
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