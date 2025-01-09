Кубок России. Наталия Шевченко, Резцова, Казакевич, Дербушева, Анастасия Шевченко, Миронова, Смольская, Сола пробегут спринт
10 января женщины пробегут спринт на Кубке России по биатлону в Рязани.
Кубок России по биатлону-2024/25
4-й этап
Рязань
Женщины, спринт
Начало – 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
3. Динара Смольская (Беларусь)
5. Анастасия Гришина
12. Полина Плюснина
13. Виктория Метеля
15. Валерия Каюмова
18. Кира Дюжева
21. Анна Грухвина
22. Наталия Шевченко
24. Ирина Казакевич
32. Владислава Гаврилова
33. Алина Кудисова
35. Ксения Довгая
41. Анна Сола (Беларусь)
42. Виктория Сливко
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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