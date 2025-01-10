«Валенсия» о регистрации Ольмо и Виктора: «Решение наносит ущерб целостности соревнований, ставит под угрозу фундаментальные основы управления финансами»

«Валенсия» недовольна разрешением зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Валенсия» выражает несогласие с решением, принятым Высшим советом по спорту и противоречащим позиции Ла Лиги и RFEF. Мы считаем, что оно наносит ущерб целостности соревнований, ставит под угрозу фундаментальные основы управления финансами в профессиональном футболе.

«Валенсия » также выражает обеспокоенность тем, как эта мера может повлиять на систему экономического контроля Ла Лиги – регламент, одобренный всеми клубами и являющийся ключевым фактором, гарантирующим финансовую устойчивость испанского футбола.

Это решение ставит под угрозу систему, которая была признана как в Законе о спорте, так и в других странах, и это также опасно для будущего соревнований», – сказано в заявлении.

«Лас-Пальмас» о регистрации Ольмо и Виктора: «Выражаем абсолютное несогласие. Создается ощущение произвола, под угрозой вызывающая восхищение система экономического контроля»