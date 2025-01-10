«Ман Сити» договорился о трансфере Хусанова из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. Обсуждаются последние детали

«Ман Сити» договорился о трансфере Абдукодира Хусанова из «Ланса».

По данным журналиста Talksport Алекса Крука, клубы достигли принципиальной договоренности о переходе защитника сборной Узбекистана. Журналист Бен Джейкобс отмечает , что стороны обсуждают последние детали сделки, например, процент от перепродажи.

Инсайдеры Патрик Бергер и Санти Ауна пишут , что «Манчестер Сити » заплатит за 20-летнего игрока 50 млн евро с учетом бонусов.

Контракт Хусанова будет рассчитан до 2030 года.