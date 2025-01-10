«Ман Сити» договорился о трансфере Хусанова из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. Обсуждаются последние детали
«Ман Сити» договорился о трансфере Абдукодира Хусанова из «Ланса».
По данным журналиста Talksport Алекса Крука, клубы достигли принципиальной договоренности о переходе защитника сборной Узбекистана. Журналист Бен Джейкобс отмечает, что стороны обсуждают последние детали сделки, например, процент от перепродажи.
Инсайдеры Патрик Бергер и Санти Ауна пишут, что «Манчестер Сити» заплатит за 20-летнего игрока 50 млн евро с учетом бонусов.
Контракт Хусанова будет рассчитан до 2030 года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Алекса Крука в X
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