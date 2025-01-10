Тренер норвежцев Мазе о заявлениях Трампа: «США будут отстранены от соревнований следом за Россией и Беларусью?»
Тренер норвежских биатлонистов высказался об отстранении США после слов Трампа.
Ранее Дональд Трамп, который 20 января официально вступить в должность президента США, заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.
«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» – написал в инстаграме тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.
Россияне и белорусы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Зигфрида Мазе
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