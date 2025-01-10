Тренер норвежцев Мазе о заявлениях Трампа: «США будут отстранены от соревнований следом за Россией и Беларусью?»

Тренер норвежских биатлонистов высказался об отстранении США после слов Трампа.

Ранее Дональд Трамп , который 20 января официально вступить в должность президента США, заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» – написал в инстаграме тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе .

Россияне и белорусы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.