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Тренер норвежцев Мазе о заявлениях Трампа: «США будут отстранены от соревнований следом за Россией и Беларусью?»

Тренер норвежских биатлонистов высказался об отстранении США после слов Трампа.

Ранее Дональд Трамп, который 20 января официально вступить в должность президента США, заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом. 

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» – написал в инстаграме тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

Россияне и белорусы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Зигфрида Мазе
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