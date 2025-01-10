США ввели санкции против главы РФС Дюкова

Министерство финансов США ввело санкции в отношении главы РФС Александра Дюкова.

Под санкции попвали также «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», страховые компании «Ингосстрах», «Альфастрахование» и более 30 российских нефтесервисных компаний.

Помимо Дюкова, санкции затронули генерального директора «ЛУКОЙЛ» Вадима Воробьева, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и сына бывшего генерального директора «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова Юсуфа.

Напомним, Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.