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США ввели санкции против главы РФС Дюкова

Министерство финансов США ввело санкции в отношении главы РФС Александра Дюкова.

Под санкции попвали также «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», страховые компании «Ингосстрах», «Альфастрахование» и более 30 российских нефтесервисных компаний.

Помимо Дюкова, санкции затронули генерального директора «ЛУКОЙЛ» Вадима Воробьева, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и сына бывшего генерального директора «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова Юсуфа.

Напомним, Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. 

Опубликовано: Sports
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