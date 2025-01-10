Борис Ротенберг-младший о Романе: «Брат делает многое для популяризации хоккея – вы многого не знаете. Поздравляю его, что СКА идет неплохо. Он делает всевозможное для каждого пацана»

Борис Ротенберг-младший поддержал Романа Ротенберга.

СКА под руководством Романа Ротенберга находится на пятой позиции в таблице Западной конференции в текущем сезоне КХЛ.

«Мой брат делает многое для популяризации хоккея. Вы просто многого не знаете. Я лично знаю, сколько он сделал и будет делать на благо хоккея России.

Я хочу поздравить его с тем, что СКА сейчас идет неплохо. Хоть и последняя игра (со «Спартаком») была тяжелой. Хочу выразить ему поддержку.

Это человек, который искренне любит хоккей, который делает всевозможное для команды, для каждого пацана.

Не в курсе, какой он тренер. Не общался с другими хоккеистами. Но все покажет результат», – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг.

«Нас можно надломить, но нельзя сломать». Как Ротенберг объяснил 0:5 от «Спартака»