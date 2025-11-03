«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»
В «Целе» отреагировали на интерес «Спартака» к Альберту Риере.
Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к услугам тренера Альберта Риеры.
Ранее сообщалось, что московский клуб видит в испанском специалисте приоритетного кандидата на пост главного тренера.
«У Альберта действующий контракт с «Целе». Если его хочет видеть «Спартак», то клубу придется заплатить немаленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать.
И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб. «Целе» играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт – это человек, который не бросает ничего на полпути. «Спартак» к нам официально не обращался, переговоров никаких нет», – сказал Голубин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости