«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»

В «Целе» отреагировали на интерес «Спартака» к Альберту Риере.

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию об интересе «Спартака » к услугам тренера Альберта Риеры .

Ранее сообщалось , что московский клуб видит в испанском специалисте приоритетного кандидата на пост главного тренера.

«У Альберта действующий контракт с «Целе ». Если его хочет видеть «Спартак», то клубу придется заплатить немаленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать.

И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб. «Целе» играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт – это человек, который не бросает ничего на полпути. «Спартак» к нам официально не обращался, переговоров никаких нет», – сказал Голубин.