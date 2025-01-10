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  • Жена хавбека «Мальорки» Родригеса о саудовцах после 0:3 с «Реалом»: «Преследовали нас, фотографировали. Нас никто не защищал». Дани отреагировал: «Позор! Где RFEF? Не все упирается в деньги!»
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Жена хавбека «Мальорки» Родригеса о саудовцах после 0:3 с «Реалом»: «Преследовали нас, фотографировали. Нас никто не защищал». Дани отреагировал: «Позор! Где RFEF? Не все упирается в деньги!»

Жена Дани Родригеса пожаловалась на поведение саудовских фанатов.

«Мальорка», за которую играет Родригес, уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящем в Саудовской Аравии.

Ранее Кике Дардер, отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера, рассказал, что саудовские фанаты «насмехались и издевались» над болельщиками клуба после поражения, а также «лапали женщин».

«Ребята из этой страны начали фотографировать нас с близкого расстояния, они преследовали нас.

Выйти было немного сложно. Мы пошли с детьми, мы были без охраны. Я была с детьми, со спящей дочкой...

Мы выглядели немного потерянными, потому что нас там никто не защищал. Ничего нельзя было сделать, только идти с группой организаторов к автобусу», – рассказала IB3 жена Дани Родригеса Кристина Палавра.

Сам Родригес высказался о ситуации, в которой оказалась его семья, в соцсетях.

«Позор!!! Ты собираешься насладиться футбольным матчем со своей семьей и... Где Федерация футбола Испании? Не все упирается в деньги!!!» – написал хавбек «Мальорки» в инстаграме.

«Мальорка» собирает доказательства непристойного поведения саудовцев. Они «трогали за задницы» родственников игроков и «шлепали и щупали» болельщиков после матча с «Реалом» 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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