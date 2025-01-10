Жена хавбека «Мальорки» Родригеса о саудовцах после 0:3 с «Реалом»: «Преследовали нас, фотографировали. Нас никто не защищал». Дани отреагировал: «Позор! Где RFEF? Не все упирается в деньги!»
«Мальорка», за которую играет Родригес, уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящем в Саудовской Аравии.
Ранее Кике Дардер, отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера, рассказал, что саудовские фанаты «насмехались и издевались» над болельщиками клуба после поражения, а также «лапали женщин».
«Ребята из этой страны начали фотографировать нас с близкого расстояния, они преследовали нас.
Выйти было немного сложно. Мы пошли с детьми, мы были без охраны. Я была с детьми, со спящей дочкой...
Мы выглядели немного потерянными, потому что нас там никто не защищал. Ничего нельзя было сделать, только идти с группой организаторов к автобусу», – рассказала IB3 жена Дани Родригеса Кристина Палавра.
Сам Родригес высказался о ситуации, в которой оказалась его семья, в соцсетях.
«Позор!!! Ты собираешься насладиться футбольным матчем со своей семьей и... Где Федерация футбола Испании? Не все упирается в деньги!!!» – написал хавбек «Мальорки» в инстаграме.
«Мальорка» собирает доказательства непристойного поведения саудовцев. Они «трогали за задницы» родственников игроков и «шлепали и щупали» болельщиков после матча с «Реалом»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий