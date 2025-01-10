CAS рассмотрит апелляцию WADA по допинговому делу Синнера 16-17 апреля
Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело Янника Синнера 16-17 апреля.
Информация об этом появилась на официальном сайте CAS.
Как сообщает итальянское издание Super Tennis, ни одна из участвующих сторон не запросила, чтобы слушания были публичными, поэтому они пройдут в закрытом режиме.
Напомним, Международное агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало Синнера невиновным и не допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество клостебол. WADA подало апелляцию и потребовало дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт CAS
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