CAS рассмотрит апелляцию WADA по допинговому делу Синнера 16-17 апреля

Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело Янника Синнера 16-17 апреля.

Информация об этом появилась на официальном сайте CAS.

Как сообщает итальянское издание Super Tennis, ни одна из участвующих сторон не запросила, чтобы слушания были публичными, поэтому они пройдут в закрытом режиме.

Напомним, Международное агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало Синнера невиновным и не допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество клостебол. WADA подало апелляцию и потребовало дисквалифицировать итальянца на срок от одного до двух лет.