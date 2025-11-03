Дивеев о попытке похищения Мостового: «Что в голове у людей, которые это делают?! На каждом углу камеры. Дураков у нас много – нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал новость о попытке похищения Андрея Мостового.
Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить. Мне интересно – что в голове у людей, которые это делают?! По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.
Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам – просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти.
Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию», – сказал Дивеев.