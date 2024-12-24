Инсайд про увольнение Черчесова, Загитовой не дали грант на 75 млн, критерии отбора фигуристов на Олимпиаду, Мостовой vs Слуцкий, дебютный гол правнука Муссолини и другие новости

1. В Казахстане дали инсайд, что Станислав Черчесов будет уволен из национальной сборной страны. Позже написавший про отставку комментатор добавил, что пока речь о «разговорах в кулуарах» по поводу поиска нового тренера . В любом случае в Казахстане еще помнят шутки Черчесова про язык и его манеру общения «как с быдлом» .

2. Алине Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Дмитрий Губерниев заявил, что все теперь должны «пойти по миру и собрать недостающую сумму» , а Яна Рудковская считает, что в будущем олимпийская чемпионка еще получит поддержку от государства .

3. И. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе объяснил, как будут отбираться фигуристы для квалификации на Олимпиаду.

4. Леонид Слуцкий в большом интервью Нобелю Арустамяну, говоря о своих страхах, вспомнил Александра Мостового, застрявшего в «далеком прошлом» . Ответ прилетел мгновенно: «У Мостового голов больше, чем у него волос на голове» . Царь имеет право, ведь он уже прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС .

5. Правнук Бенито Муссолини забил впервые в карьере , а фанаты его команды отпраздновали гол, поднимая руки вверх.

6. В заключительном матче тура Серии А «Интер» дома обыграл «Комо» , одержав третью подряд победу в чемпионате. Беспроигрышная серия – 12 матчей . Остальные результаты – здесь .

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Флориду» (4:0), Кучеров забросил победную шайбу и набрал 50-е очко в сезоне, но уже в первом периоде был удален до конца матча – за удар Мэттью Ткачака коленом в колено. «Питтсбург» победил «Филадельфию» (7:3), Кросби повторил клубный рекорд Лемье по передачам (1033), Малкин 2-м из россиян в истории лиги достиг отметки 500 очков в большинстве , Мичков провел 6-й подряд матч без очков и схватил «минус 3».

«Баффало» разгромил «Айлендерс» (7:1) и прервал серию из 13 поражений подряд , Сорокин пропустил 6 шайб после 24 бросков. «Коламбус» справился с «Каролиной», Воронков сделал дубль, Марченко забросил 13-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь .

8. В «Барселоне» обеспокоены формой Роберта Левандовского , более того, в клубе есть сторонники расторжения контракта с форвардом.

9. НБА. «Орландо» одолел «Бостон» и другие результаты .

10. Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по прыжкам .

11. Появилась информация, что тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин отстранен от работы . Сам он заявил, что ситуация находится на стадии принятия решения , а в СБР и вовсе слухи опровергают .

12. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Динамо» (6:5) , уступая 2:4 и 4:5 по ходу матча. «Салават» догнал «Трактор» по очкам после победы над «Амуром», «Авангард» уступил «Металлургу», набрав 5 из 8 очков в первых четырех матчах при канадских тренерах. Все результаты дня – здесь .

13. Александр Терентьев выиграл спринт классикой на Кубке России по лыжам, у женщин в классическом спринте победила Анастасия Фалеева .

14. Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировке.

Цитаты дня

Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»

Генич о реакции комментаторов на слова Карпина: «Промолчишь – терпила. Отреагируешь – скажут, что жопа подгорела. В его словах есть доля истины, просто нельзя все перенести из Испании»

Владимир Потанин: «Мы вернемся на Олимпиаду с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу»

Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»

Слуцкий об отношении к нему: «Я пал жертвой. Я надоел, не очень удобен. Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. Мое качество подтверждено титулами, игрой, футболистами»