Инсайд про увольнение Черчесова, Загитовой не дали грант на 75 млн, критерии отбора фигуристов на Олимпиаду, Мостовой vs Слуцкий, дебютный гол правнука Муссолини и другие новости
1. В Казахстане дали инсайд, что Станислав Черчесов будет уволен из национальной сборной страны. Позже написавший про отставку комментатор добавил, что пока речь о «разговорах в кулуарах» по поводу поиска нового тренера. В любом случае в Казахстане еще помнят шутки Черчесова про язык и его манеру общения «как с быдлом».
2. Алине Загитовой отказали в гранте на 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Дмитрий Губерниев заявил, что все теперь должны «пойти по миру и собрать недостающую сумму», а Яна Рудковская считает, что в будущем олимпийская чемпионка еще получит поддержку от государства.
3. И. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе объяснил, как будут отбираться фигуристы для квалификации на Олимпиаду.
4. Леонид Слуцкий в большом интервью Нобелю Арустамяну, говоря о своих страхах, вспомнил Александра Мостового, застрявшего в «далеком прошлом». Ответ прилетел мгновенно: «У Мостового голов больше, чем у него волос на голове». Царь имеет право, ведь он уже прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС.
5. Правнук Бенито Муссолини забил впервые в карьере, а фанаты его команды отпраздновали гол, поднимая руки вверх.
6. В заключительном матче тура Серии А «Интер» дома обыграл «Комо», одержав третью подряд победу в чемпионате. Беспроигрышная серия – 12 матчей. Остальные результаты – здесь.
7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Флориду» (4:0), Кучеров забросил победную шайбу и набрал 50-е очко в сезоне, но уже в первом периоде был удален до конца матча – за удар Мэттью Ткачака коленом в колено. «Питтсбург» победил «Филадельфию» (7:3), Кросби повторил клубный рекорд Лемье по передачам (1033), Малкин 2-м из россиян в истории лиги достиг отметки 500 очков в большинстве, Мичков провел 6-й подряд матч без очков и схватил «минус 3».
«Баффало» разгромил «Айлендерс» (7:1) и прервал серию из 13 поражений подряд, Сорокин пропустил 6 шайб после 24 бросков. «Коламбус» справился с «Каролиной», Воронков сделал дубль, Марченко забросил 13-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.
8. В «Барселоне» обеспокоены формой Роберта Левандовского, более того, в клубе есть сторонники расторжения контракта с форвардом.
9. НБА. «Орландо» одолел «Бостон» и другие результаты.
10. Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по прыжкам.
11. Появилась информация, что тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин отстранен от работы. Сам он заявил, что ситуация находится на стадии принятия решения, а в СБР и вовсе слухи опровергают.
12. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Динамо» (6:5), уступая 2:4 и 4:5 по ходу матча. «Салават» догнал «Трактор» по очкам после победы над «Амуром», «Авангард» уступил «Металлургу», набрав 5 из 8 очков в первых четырех матчах при канадских тренерах. Все результаты дня – здесь.
13. Александр Терентьев выиграл спринт классикой на Кубке России по лыжам, у женщин в классическом спринте победила Анастасия Фалеева.
14. Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировке.
Цитаты дня
Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»
Генич о реакции комментаторов на слова Карпина: «Промолчишь – терпила. Отреагируешь – скажут, что жопа подгорела. В его словах есть доля истины, просто нельзя все перенести из Испании»
Владимир Потанин: «Мы вернемся на Олимпиаду с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу»
Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»
Слуцкий об отношении к нему: «Я пал жертвой. Я надоел, не очень удобен. Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. Мое качество подтверждено титулами, игрой, футболистами»
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