НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Флорида» против «Тампы», «Вашингтон» сыграт с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Филадельфией»
В НХЛ пройдет заключительный игровой день перед рождественской паузой.
«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси» в гостях, «Вашингтон» – с «Бостоном», «Флорида» вновь сойдется с «Тампой», «Питтсбург» и «Филадельфия» сыграют впервые в сезоне.
НХЛ
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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