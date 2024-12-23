НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Флорида» против «Тампы», «Вашингтон» сыграт с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Филадельфией»

В НХЛ пройдет заключительный игровой день перед рождественской паузой.

«Рейнджерс » сыграют с «Нью-Джерси » в гостях, «Вашингтон » – с «Бостоном », «Флорида » вновь сойдется с «Тампой», «Питтсбург» и «Филадельфия» сыграют впервые в сезоне. НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ