Марченко забил «Монреалю» победный гол на 58-й минуте и стал 1-й звездой матча с 1+2. У него 37 очков и «+15» в 35 играх

Кирилл Марченко забил победный гол в матче с «Монреалем» на 58-й минуте .

Форвард «Коламбуса » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:4) и был признан первой звездой.

В активе 24-летнего россиянина стало 37 (13+24) очков в 35 играх в сезоне при полезности «+15».

Сегодня Марченко (23:17, 1:25 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ (еще 3 – не в створ).