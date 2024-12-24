Марченко забил «Монреалю» победный гол на 58-й минуте и стал 1-й звездой матча с 1+2. У него 37 очков и «+15» в 35 играх
Кирилл Марченко забил победный гол в матче с «Монреалем» на 58-й минуте .
Форвард «Коламбуса» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:4) и был признан первой звездой.
В активе 24-летнего россиянина стало 37 (13+24) очков в 35 играх в сезоне при полезности «+15».
Сегодня Марченко (23:17, 1:25 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ (еще 3 – не в створ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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