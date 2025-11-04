  • Спортс
  Ивлев о Шпилевском в «Пари НН»: «Он ставит нам в пример «РБ Лейпциг» Рангника. Требует идти до конца, действовать смело. Многим это нравится – мы не боимся играть в футбол»
Ивлев о Шпилевском в «Пари НН»: «Он ставит нам в пример «РБ Лейпциг» Рангника. Требует идти до конца, действовать смело. Многим это нравится – мы не боимся играть в футбол»

Андрей Ивлев: «Пари НН» стремится играть в смелый футбол при Шпилевском.

18-летний полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев сказал, что при Алексее Шпилевском команда стремится играть смело. 

С 7 очками в 14 играх нижегородцы занимают последнее место в таблице Мир РПЛ.

– В этом сезоне в РПЛ вы твердый игрок основы «Пари Нижний Новгород». Такое доверие от главного тренера Алексея Шпилевского добавляет ответственности?

– Да, конечно. Тем более мне очень интересно работать с нынешним тренерским штабом. У нас многое пока складывается непросто, но мы работаем, улучшаем свою игру. К сожалению, это еще не приносит нам очки, но надеюсь, что сейчас исправим ситуацию и будем подниматься в турнирной таблице.

– Чем вам интересно работать с этим тренерским штабом?

– Алексей Николаевич – очень качественный специалист. Как и у всех тренеров, у него своя методика, более европейский подход. Это касается и его помощников, которые работают с ним еще с Кипра. У нас каждый день теория, разборы игр, очень интересный тренировочный процесс. Нам остается только слушать и все на максимуме выполнять. Есть отличие от русских тренеров по тренировкам и общению с игроками. Но мы в принципе привыкли к этому. Сейчас у нас непростое время, но надо пахать дальше на тренировках. И тогда все идеи главного тренера начнут приносить результат. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Чем его европейский подход отличается от работы с русскими тренерами?

– Много работаем в зале и с мячом на поле. Хотя не могу сказать, что у русских тренеров этого мало. Просто сама структура этих тренировок другая. Но главное, что требует Шпилевский, – при потере мяча сразу вступать в отбор, не пятиться ни в коем случае, идти до конца и играть смело. Многим это нравится, потому что мы не боимся играть в футбол. И делаем это. Понятно, что пока тяжеловато приходится, не все у нас получается. Но мы смело действуем. Думаю, это видно со стороны.

– Как человек, работавший в Германии, в системе «Ред Булла» и последователь стиля Ральфа Рангника, Шпилевский приводит на теоретических занятиях нарезки игр каких-нибудь немецких команд?

– Ставит нам в пример «РБ Лейпциг» времен Рангника, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. И от этой игры старается отталкиваться в работе с нами. Плюс показывает игры кипрского «Ариса», который уже тренировал сам, – сказал Ивлев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
