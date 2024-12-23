Владимир Потанин: «Мы вернемся на Олимпиаду с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу»
Следующие соревнования пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее на Играх-2024 в Париже выступили лишь 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
«У меня есть не просто оптимизм, а уверенность, что это [возвращение России на Олимпиаду] случится, но вернемся мы туда с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу», – сказал глава «Норникеля», член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Потанин.
Также Потанин назвал правильным совмещение Михаилом Дегтяревым постов министра спорта и президента Олимпийского комитета России (ОКР).
«В мирных условиях я бы сказал, что, может быть, эти функции не надо совмещать, потому что все-таки министерство спорта – это больше государственно-политическая организация, а олимпийский комитет – это больше общественная организация. Но в условиях, когда против нас ведут спортивную войну, объединение всех усилий в одной точке, наверное, – это правильно», – заявил Потанин.
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