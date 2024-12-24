Воронков дважды забил «Монреалю» и стал 2-й звездой матча. У него 10+9 в 26 играх

Дмитрий Воронков сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 2-й звездой.

Форвард «Коламбуса » забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:4).

В активе 24-летнего россиянина стало 19 (10+9) очков в 26 играх при полезности «+5».

Сегодня Воронков (20:43 – максимальное время в сезоне, 1:30 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком, а также получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.