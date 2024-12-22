Лыжи. Кубок России. Непряева, Фалеева, Смирнова, Сорина, Баранова выступят в квалификации классического спринта

Непряева, Фалеева, Сорина выступят в классическом спринте на этапе Кубка России.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 10:30, финалы – после 12:30 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Елизавета Маслакова

2. Мария Истомина

3. Екатерина Смирнова

4. Анна Королева (Беларусь)

5. Дарья Белослудцева

6. Татьяна Сорина

10. Ольга Сергеева

11. Евгения Крупицкая

12. Алена Баранова

13. Екатерина Евтягина

14. Анастасия Фалеева

15. Анастасия Игнатьева

16. Дарья Непряева

17. Анастасия Кириллова

18. Дарья Канева

19. Екатерина Никитина

24. Лилия Васильева

25. Лидия Горбунова

26. Елизавета Пантрина

27. Руслана Дьякова

28. Наталья Крамаренко

31. Алиса Жамбалова

35. Диана Соболева

37. Алина Пеклецова