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Лыжи. Кубок России. Непряева, Фалеева, Смирнова, Сорина, Баранова выступят в квалификации классического спринта

Непряева, Фалеева, Сорина выступят в классическом спринте на этапе Кубка России.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

Спринт, классический стиль 

Квалификация – 10:30, финалы – после 12:30 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Елизавета Маслакова

2. Мария Истомина

3. Екатерина Смирнова

4. Анна Королева (Беларусь)

5. Дарья Белослудцева

6. Татьяна Сорина

10. Ольга Сергеева

11. Евгения Крупицкая

12. Алена Баранова

13. Екатерина Евтягина

14. Анастасия Фалеева

15. Анастасия Игнатьева

16. Дарья Непряева

17. Анастасия Кириллова

18. Дарья Канева

19. Екатерина Никитина

24. Лилия Васильева

25. Лидия Горбунова

26. Елизавета Пантрина

27. Руслана Дьякова

28. Наталья Крамаренко

31. Алиса Жамбалова

35. Диана Соболева

37. Алина Пеклецова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная Беларуси жен
результаты
лыжные гонки
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Анастасия Кириллова
logoМария Истомина
Екатерина Смирнова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Дарья Белослудцева
Екатерина Никитина
Наталья Крамаренко
Алина Пеклецова
logoЛилия Васильева
Анна Королева
Диана Соболева
logoДарья Непряева
logoАлиса Жамбалова
Дарья Канева
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Ольга Сергеева
Екатерина Евтягина
logoАлена Баранова
Елизавета Маслакова
logoАнастасия Фалеева
logoЕвгения Крупицкая
Руслана Дьякова
Анастасия Игнатьева
спринт (жен)
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