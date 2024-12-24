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Кросби набрал 1+3 с «Флайерс» и повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам (1033), догнав Лемье

Сидни Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по передачам (1033), догнав Марио Лемье.

Капитан «Пингвинс» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:3) и был признан его первой звездой. 

В текущем сезоне у 37-летнего канадца стало 39 (10+29) очков в 36 играх при полезности «минус 5». 

За карьеру в рамках регулярок – 1635 (602+1033) баллов в 1308 играх. 

Он повторил рекорд «Питтсбурга» по числу результативных передач, догнав Марио Лемье (1033 в 915 играх). Они делят 12-е место среди лучших ассистентов в истории лиги. 

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767) и Марсель Дионн (1040 в 1348).

При этом по числу передач за одну команду выше идут только Бурк (1111, «Бостон», 1518 игр), Гретцки (1086, «Эдмонтон», 696 игр) и Айзерман (1063, «Детройт», 1514 игр).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСтив Айзерман
logoРэй Бурк
logoСидни Кросби
logoРон Фрэнсис
logoУэйн Гретцки
logoПиттсбург
logoАдам Оутс
logoПол Коффи
logoГорди Хоу
logoДжо Торнтон
logoНХЛ
logoЯромир Ягр
logoМарсель Дионн
logoМарк Мессье
рекорды
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