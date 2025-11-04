«Пари НН», «Сочи» и «Крыльям» интересен 32-летний сербский форвард Лемаич – лидер гонки бомбардиров чемпионата Латвии с 28 мячами в 30 играх за РФШ (Legalbet)
3 клубам Мир РПЛ интересен 32-летний сербский форвард Дарко Лемаич.
Сербским форвардом Дарко Лемаичем интересуются «Пари НН», «Сочи» и «Крылья Советов», как сообщает Legalbet.
32-летний нападающий лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Латвии (до завершения которого остался один тур) с 28 мячами в 30 играх за РФШ.
В Латвии Лемаич выступает с 2017 года – с перерывом на 2 сезона, когда поиграл за бельгийский «Гент». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости