«Пари НН», «Сочи» и «Крыльям» интересен 32-летний сербский форвард Лемаич – лидер гонки бомбардиров чемпионата Латвии с 28 мячами в 30 играх за РФШ (Legalbet)

3 клубам Мир РПЛ интересен 32-летний сербский форвард Дарко Лемаич.

Сербским форвардом Дарко Лемаичем интересуются «Пари НН », «Сочи » и «Крылья Советов », как сообщает Legalbet.

32-летний нападающий лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Латвии (до завершения которого остался один тур) с 28 мячами в 30 играх за РФШ .

В Латвии Лемаич выступает с 2017 года – с перерывом на 2 сезона, когда поиграл за бельгийский «Гент». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь .