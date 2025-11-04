Массимо Каррера: «Я готов работать в России, полностью открыт для этого. Обязательно рассмотрю предложения»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера готов к работе в России.
Итальянский тренер Массимо Каррера, приводивший «Спартак» к чемпионскому титулу в сезоне-2016/17, готов вновь поработать в России.
Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял с 12 марта по 26 сентября 2024 года.
«Хочу ли я вновь поработать в чемпионате России? Я готов работать в России, полностью открыт для этого.
Обязательно рассмотрю предложения из России, если они поступят», – сказал Каррера.
Только Каррера успешнее Станковича в «Спартаке» после Романцева. Как минимум по очкам
