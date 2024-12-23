Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»
– Вы все это время говорили, что не рассматриваете варианты в РПЛ. Почему?
– Мы можем сколько угодно нахваливать наш чемпионат, но реальность такова, что сегодня нет еврокубков, сборная не играет. Ты получаешь легионеров совсем другого уровня по сравнению с тем, что было, к чему я привык. Нет такого оттока российских игроков за рубеж.
Ты ради чего работаешь? Первое – добиться большого командного результата. Я понимаю, что «Зенит» – супергегемон, любому клубу сложно претендовать на что-то большое. Второе – развитие молодых талантливых игроков, которые бы потом уехали. Головин, например. Третье – крутой легионер, которого ты подготовил, и он уехал. Кварацхелия как самый яркий пример. Тоже нет, потому что легионеры другого уровня.
Поэтому очень сложно было найти в себе мотивацию для такой работы. Ты изначально понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем, что ты должен ниже требовать. Это все равно что из восьмого класса не в девятый перейти, а в шестой. При том, что ты в восьмом классе был успешен. Мне это показалось не совсем интересным на данный момент, – сказал тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» в интервью Нобелю Арустамяну.
Последним местом работы Слуцкого в России был «Рубин», который при нем вылетел из РПЛ.
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