В «Барсе» есть сторонники расторжения контракта с Левандовским летом. Форвард не хочет уходить (Diario Sport)

В «Барселоне» есть мнение о необходимости расторжения контракта с Левандовским.

Контракт Роберта Левандовского с каталонским клубом истекает в 2025-м, но он будет автоматически продлен на год, если форвард сыграет 60% от возможных матчей в этом сезоне.

По информации Diario Sport, некоторые представители «блауграны» выступают за расторжение контракта с 36-летним поляком летом и попытку трансфера топ-нападающего. Другие полагают, что контракт необходимо уважать, а купить топ-форварда будет сложно.

В то же время в руководстве клуба согласны, что Левандовскому нужен конкурент.

Сам Роберт хочет остаться в «Барселоне».

«Барса» обеспокоена формой Левандовского. Флик верит в форварда и считает спад временным