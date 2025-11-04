«Спартак» хочет назначить Риеру, Кузнецов вне состава «Металлурга», Угожаев и Двоеглазова победили на Гран-при России, в Турции отстранили 149 арбитров, «Уильямс» сменит лого и название и другие новости

1. Альберт Риера – приоритетный вариант для «Спартака», однако спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао выступает, пишет Metaratings. Также стало известно, что Стивен Джеррард вновь отказал красно-белым: по данным «СЭ», он не хочет работать в России из-за международной обстановки.

2. КХЛ. «Металлург» забил 6 голов «Шанхаю», «Барыс» уступил «Нефтехимику», ЦСКА проиграл «Динамо» Минск.

Евгений Кузнецов против «Шанхая» не играл по решению Разина.

3. ⚡ Гран-при России. «Красноярье». Николай Угожаев победил , Федоров – 2-й, Мельников – 3-й, Мозалев – 4-й, Самсонов – 7-й. У женщин первой стала Алиса Двоеглазова, Ляшенко – 2-я, Куликова – 3-я. Бойкова и Козловский выиграли соревнования пар, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и.

4. В Турции отстранили 149 арбитров за ставки. 42 судьи поставили на 1000+ футбольных матчей, один из них сделал 18 227 ставок.

5. «Уильямс» сменит логотип и полное название в 2026 году.

6. НХЛ. «Торонто» обыграл «Питтсбург» (4:3 при 20:37 по броскам), уступая 0:3 после двух периодов , Малкин отметился 16-й результативной передачей в сезоне. Все результаты дня – здесь .

7. Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro.

8. Аманда Анисимова обыграла Киз, Ига Швентек уступила Рыбакиной на групповом этапе итогового турнира WTA.

9. НБА. Бросок под сирену Янниса Адетокумбо принес «Милуоки» победу над «Индианой» и другие результаты .

10. Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации , если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта.

11. Батраков, Сергеев, Агкацев, Воробьев, Бориско номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ.

12. Клим Костин вернулся в «Авангард» , контракт – до конца сезона. Форвард выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Якупов сократил зарплату с 35 до 7,5 млн рублей в «Авангарде» в этом сезоне ради этого перехода.

13. Энрике из «Зенита» вызван на матчи Бразилии с Сенегалом и Тунисом вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Роке, Куньей, Милитао и Каземиро.

14. ФК «10» Мусагалиева выиграл Кубок Медиалиги – это первый трофей в истории клуба.

Цитаты дня.

«У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой ». Плющенко о выступлении сына в шоу

Арман Царукян: «У Путина нереальная аура . Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»

«Один долбоящер написал – или я, или Кузнецов. Это глупость. Евгений в очень плохой форме . Когда ждешь 80%, а получаешь 50% – это тяжело для тренера». Разин про форварда

Евгения Медведева: «После Олимпиады я так и не смогла себя найти . Много чему научилась именно в жизни, но как спортсменка посыпалась»

Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить россиянин: «Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, но только не русские . Это проблема наша. Совок остался совком»

Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»

Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен . Не буду скромничать»