Правнук Муссолини забил впервые в карьере. Фанаты «Юве Стабия» праздновали гол правого защитника, скандируя «Муссолини!» и поднимая руки вверх

Правнук Бенито Муссолини забил первый гол в профессиональном футболе.

Романо Флориани Муссолини забил победный гол за «Юве Стабия » в матче Серии B с «Чезеной» (1:0). Правый защитник, выступающий во втором дивизионе на правах аренды из «Лацио », отпраздновал первый гол в карьере, приложив палец к губам.

После гола диктор на стадионе начал кричать имя игрока. Болельщики на стадионе в ответ стали скандировать его фамилию: «Муссолини!», поднимая руки вверх.

Романо выступает и под фамилией отца (Муссолини), и под фамилией матери (Флориани).

Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.

Правнук Муссолини: «Фамилия меня не тяготит, моя работа не имеет к этому отношения. До сих пор было важно то, что я делаю на поле»