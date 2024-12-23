Правнук Муссолини забил впервые в карьере. Фанаты «Юве Стабия» праздновали гол правого защитника, скандируя «Муссолини!» и поднимая руки вверх
Романо Флориани Муссолини забил победный гол за «Юве Стабия» в матче Серии B с «Чезеной» (1:0). Правый защитник, выступающий во втором дивизионе на правах аренды из «Лацио», отпраздновал первый гол в карьере, приложив палец к губам.
После гола диктор на стадионе начал кричать имя игрока. Болельщики на стадионе в ответ стали скандировать его фамилию: «Муссолини!», поднимая руки вверх.
Романо выступает и под фамилией отца (Муссолини), и под фамилией матери (Флориани).
Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.
Правнук Муссолини: «Фамилия меня не тяготит, моя работа не имеет к этому отношения. До сих пор было важно то, что я делаю на поле»
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