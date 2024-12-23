Петросян, Акатьева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по прыжкам

Объявлен состав фигуристов, которые выступят на чемпионате России по прыжкам.

18 января в Санкт-Петербурге пройдут личные турниры, 19 января – командный.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян.

Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артём Грицаенко, Ясмина Кадырова – Илья Миронов.

К участию приглашены спортсмены в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на чемпионате России в Омске.