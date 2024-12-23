«Авангард» взял 5 из 8 очков в первых четырех матчах при канадских тренерах. Серебряков отразил 50 из 52 бросков «Металлурга»

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

«Авангард» уступил «Металлургу » в овертайме (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Голкипер команды Никита Серебряков парировал 50 из 52 бросков соперника в этом матче. «Металлург» перебросал «Авангард » со счетом 52:20.

«Авангард» набрал пять из восьми очков в первых четырех матчах под руководством штаба Ги Буше и Дэйва Барра. В этих играх хоккеистами руководил Барр, поскольку Буше, являющийся главным тренером, временно отсутствует в расположении команды.

«Авангард» прежде обыграл «Сибирь» (5:3) и «Нефтехимик» (4:3 ОТ), а также, ведя 3:1, уступил «Ладе» (3:4).

Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков в 37 матчах.