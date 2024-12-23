«Авангард» взял 5 из 8 очков в первых четырех матчах при канадских тренерах. Серебряков отразил 50 из 52 бросков «Металлурга»
«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
«Авангард» уступил «Металлургу» в овертайме (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер команды Никита Серебряков парировал 50 из 52 бросков соперника в этом матче. «Металлург» перебросал «Авангард» со счетом 52:20.
«Авангард» набрал пять из восьми очков в первых четырех матчах под руководством штаба Ги Буше и Дэйва Барра. В этих играх хоккеистами руководил Барр, поскольку Буше, являющийся главным тренером, временно отсутствует в расположении команды.
«Авангард» прежде обыграл «Сибирь» (5:3) и «Нефтехимик» (4:3 ОТ), а также, ведя 3:1, уступил «Ладе» (3:4).
Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков в 37 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем