  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий об отношении к нему: «Я пал жертвой. Я надоел, не очень удобен. Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. Мое качество подтверждено титулами, игрой, футболистами»
114

Слуцкий об отношении к нему: «Я пал жертвой. Я надоел, не очень удобен. Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. Мое качество подтверждено титулами, игрой, футболистами»

Леонид Слуцкий назвал себя успешным тренером, несмотря на критику.

– Почему к вам отношение, будто многие наслаждались вашим поражением?

– У нас люди быстро надоедают. Посмотри, как быстро у нас любят делать кумиров. Я был главным тренером в РПЛ с 2005 года, почти 20 лет. Я надоел, приелся. Я дал миллион интервью, много и остро выступал по разным темам.

Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. «Москва» [при мне] показывала лучший результат за всю историю, «Крылья» больше никогда не выходили в еврокубки. То же самое «Рубин», то же самое ЦСКА. Думаю, все помнят, при ком было последнее чемпионство в ЦСКА.

Я надоел. Со своей прямотой, долгим появлением. Все хотят новых героев. Что-то не так – на фиг, давайте нового. Посмотри, Мусаева в том году с говном мешали, сейчас восхваляют. У нас вообще нет института репутации.

Мне кажется, что я пал жертвой. Здесь я надоел, здесь не очень удобен. Мне еще приплели «Халл» и «Витесс». «Халл» после меня вообще вылетел, «Витесс» на последнем месте во втором дивизионе. Я добивался с этими командами, относительно их состава, около максимально возможного. Там этот опыт оценивался положительно. Все говорят про Боуэна, Эдегора.

Я знаю себе цену, знаю свое качество. Оно подтвержденное не только титулами, медалями, качественной игрой. Оно подтверждено игроками, – сказал тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Nobel
logoЛеонид Слуцкий
logoМартин Эдегор
logoДжеррод Боуэн
logoвысшая лига Китай
logoХалл
logoВитесс
logoМурад Мусаев
logoКрылья Советов
logoШанхай Шеньхуа
logoпремьер-лига Россия
logoФК Москва
logoЦСКА
logoРубин
брань
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»
112сегодня, 09:24
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Уход Абаскаля из «Спартака» – главное событие для нашего футбола в 2024-м. Таким людям не место в футболе. Сейчас команду возглавляет футбольный человек»
2323 минуты назад
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
38 минут назадСпецпроект
Сапета о победе России на юношеском Евро-2006: «Мы даже с Путиным встречались. Пацаны спрашивали у президента какую-то хрень, но мне даже голову было стремно поднять»
549 минут назад
Фото Воробьева с зайцами сделано в 2022-м. У форварда «Локомотива» есть охотничий билет, но нет разрешения на охоту в Краснодарском крае в этом сезоне
3054 минуты назад
РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова на пост главы РФС на выборах в 2025-м. Гафин, Айдамиров и Арутюнянц утверждены кандидатами в исполком
2сегодня, 10:35
Генсек РФС о популярности футбола: «Давайте сравним рейтинги не самых топовых матчей с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше»
29сегодня, 09:36
Невилл об «МЮ»: «Эти игроки недостаточно хороши для клуба, который стремится быть на вершине. Больший плюс, что Аморим видит их без прикрас – нужна культурная перестройка»
40сегодня, 09:31
Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»
112сегодня, 09:24
Мостовой прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС. Лицензию тренера должны выдать в начале 2025-го
97сегодня, 09:07
Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после двух сэйвов в серии пенальти с «Лансом» – 7 из 10
23сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Медведев из «Зенита» набрал меньше всех голосов среди кандидатов от РПЛ в исполком РФС. Его не утвердили
411 минут назад
Невилл о «Ливерпуле»: «Напоминают «МЮ», в котором я был. Они не играют в одном стиле на протяжении всего матча – у них независимое мышление и понимание, что нужно игре»
117 минут назад
«Ноттингем Форест» назначил гендиректором Соулуку, стоявшую за уходом де Росси из «Ромы». Ее уволили из римского клуба вскоре после тренера
1137 минут назад
Вальверде о 4:2 с «Севильей»: «Лучший матч «Реала» в этом сезоне. После поражения от «Барсы» казалось, что Ла Лига для нас закончилась. Не стоит забывать «Атлетико», у них отличные результаты»
239 минут назад
Тебас может стать вице-президентом испанской федерации футбола. Новый президент Лусан считает, что это поможет наладить контакт с остальными организациями
сегодня, 10:31
Энрике считает, что ротация Сафонова и Доннаруммы работает: «Моя цель – чтобы ни один игрок не расслаблялся»
5сегодня, 10:11
Каррагер о 6:3 «Ливерпуля»: «Счет льстит «Тоттенхэму», им могли забить 10! Это был чемпионский футбол, команда доминировала и полностью разгромила соперника»
7сегодня, 10:11
Анчелотти о «Реале»: «В сложные моменты тренеру нужна поддержка. Спасибо игрокам и клубу, который всегда передавал мне любовь и спокойствие»
7сегодня, 09:50
Вальверде о Мбаппе в «Реале»: «Один из лучших игроков в мире и пример для подражания в раздевалке. Мы должны показать ему свою любовь»
8сегодня, 08:57
Около 300 фанатов «Тоттенхэма» вышли на акцию протеста против руководства. Были лозунги: «Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня» и «Леви, убирайся»
13сегодня, 08:49
Рекомендуем