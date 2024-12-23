«Барса» обеспокоена формой Левандовского. Флик верит в форварда и считает спад временным
В «Барселоне» обратили внимание на снизившуюся эффективность Левандовского.
В пяти последних матчах Роберт Левандовски забил один гол – «Бетису» 7 декабря (2:2).
По информации Diario Sport, в клубе обеспокоены нынешней формой нападающего, потому что у него нет полноценной замены в команде. В «блаугране» ожидают реакции от поляка. При этом клуб доволен профессионализмом Роберта.
В то же время тренер сине-гранатовых Ханси Флик верит в 36-летнего игрока. Он считает нынешний спад формы форварда временным.
Статистику Левандовского, лидирующего в списке бомбардиров Ла Лиги с 16 голами, можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
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