«Барса» обеспокоена формой Левандовского. Флик верит в форварда и считает спад временным

В «Барселоне» обратили внимание на снизившуюся эффективность Левандовского.

В пяти последних матчах Роберт Левандовски забил один гол – «Бетису» 7 декабря (2:2).

По информации Diario Sport, в клубе обеспокоены нынешней формой нападающего, потому что у него нет полноценной замены в команде. В «блаугране» ожидают реакции от поляка. При этом клуб доволен профессионализмом Роберта.

В то же время тренер сине-гранатовых Ханси Флик верит в 36-летнего игрока. Он считает нынешний спад формы форварда временным.

Статистику Левандовского, лидирующего в списке бомбардиров Ла Лиги с 16 голами, можно изучить здесь .