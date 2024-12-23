В Союзе биатлонистов России опровергли отстранение Падина: «У СБР нет полномочий отстранять тренера национальной команды, находящегося на ставке в ЦСП»

В Союзе биатлонистов России опровергли информацию об отстранении Андрея Падина.

Издание «РБ Спорт» ранее сообщило, что тренер женской сборной России Падин де-факто отстранен от работы с командой.

«Прочитал в сети про мнимое «отстранение Андрея Падина». Во-первых, у СБР нет полномочий отстранять тренера национальной команды, находящегося на ставке в ЦСП.

Во-вторых, только что разговаривал с Андреем Викторовичем. Как и было запланировано, он 26 декабря вылетает на сбор в Сочи, как и остальная команда. Кроме пары спортсменок, отпросившихся по своим учебным делам», – рассказал пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов .