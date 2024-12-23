Падин о своем отстранении: «Я пока сам не знаю, все на стадии принятия решения. Был отстранен от этапа Кубка России»

Андрей Падин прокомментировал информацию о своем отстранении от сборной.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что тренер женской сборной России по биатлону Падин де-факто отстранен от работы с командой из-за «коренных разногласий» с Михаилом Шашиловым.

– Ходит информация, что вы со второго этапа Кубка России не работаете с командой и фактически отстранены от занимаемой должности. Так ли это?

– Честно, не знаю, как вам ответить. Я пока сам не знаю, все на стадии принятия решения. Да, был отстранен от этапа Кубка России, был командирован на международный старт в Чайковском. Сейчас у меня с некоторыми спортсменами будет тренировочный сбор в Сочи на Новый год. В ближайших планах стоит Гонка чемпионов. Дальнейших планов я не знаю.

– То есть вы ждете, что решит руководство?

– Можно сказать и так. У меня есть гарантии, что на международный старт Кубка Содружества в Демино я буду командирован, – сказал Падин.