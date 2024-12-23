Попов о Черчесове: «Если он дерзил здесь – и это сходило с рук, потому что его половина журналистов считала королем, то в Казахстане он никто. Как с быдлом общаться с людьми не стоит»

Алексей Попов раскритиковал поведение Станислава Черчесова.

– Насколько вероятно, что Черчесова действительно уволят?

– Нужно понимать, какие у него договоренности были с бывшим президентом Федерации футбола Казахстана. Если у него была задача подготовиться к чемпионату мира – это одно. А если нужно было влюбить в себя публику и болельщиков Казахстана, плюс заиграть в фееричный футбол в Лиге наций, то это совсем другое.

Если первое, то я думаю, что ему стоит сейчас взять как можно больше денег неустойки. А если у него такой задачи не было, то, естественно, уволить его будет самое правильное решение.

– Нет ощущения, что Черчесов из топ-тренера превращается в специалиста, который начинает ходить из клуба в клуб?

– Он просто неправильно себя позиционирует, тем более в чужой стране. Если он дерзил здесь – и это ему сходило с рук в большинстве своем, потому что его тут половина журналистов считала королем, то там он никто и так действовать было нельзя. Как с быдлом общаться с людьми, конечно, не стоит никому. Какая бы шапка или корона у тебя на голове ни была.

Поэтому – да, это ему урок. Но думаю, что он этот урок не усвоит, – сказал бывший защитник сборной Казахстана .