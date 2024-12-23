Генич о реакции комментаторов на слова Карпина: «Промолчишь – терпила. Отреагируешь – скажут, что жопа подгорела. В его словах есть доля истины, просто нельзя все перенести из Испании»

Константин Генич видит долю истины в словах Валерия Карпина про комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова » Валерий Карпин оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Все, что сказал Валерий Георгиевич, он говорил нам неоднократно. Мне в частности. Ничего нового я не узнал.

Просто любая реплика от комментатора [якобы] означает оправдание. Можно промолчать – тогда ты будешь терпила. Тогда тебе скажут: «Че вы молчите? Вас херачат, а вы сидите и помалкиваете». Отреагируешь – скажут: «А, жопа подгорела. Вам сказали правду, а вы начинаете оправдываться».

Я считаю, что в словах Карпина есть доля истины. Просто нельзя автоматически все перенести так, как в Испании работает телевидение. Свой стиль каждый комментатор вырабатывает самостоятельно», – сказал комментатор «Матч ТВ» в видео на канале Тимура Журавеля .

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

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