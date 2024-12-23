Генич о реакции комментаторов на слова Карпина: «Промолчишь – терпила. Отреагируешь – скажут, что жопа подгорела. В его словах есть доля истины, просто нельзя все перенести из Испании»
Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
«Все, что сказал Валерий Георгиевич, он говорил нам неоднократно. Мне в частности. Ничего нового я не узнал.
Просто любая реплика от комментатора [якобы] означает оправдание. Можно промолчать – тогда ты будешь терпила. Тогда тебе скажут: «Че вы молчите? Вас херачат, а вы сидите и помалкиваете». Отреагируешь – скажут: «А, жопа подгорела. Вам сказали правду, а вы начинаете оправдываться».
Я считаю, что в словах Карпина есть доля истины. Просто нельзя автоматически все перенести так, как в Испании работает телевидение. Свой стиль каждый комментатор вырабатывает самостоятельно», – сказал комментатор «Матч ТВ» в видео на канале Тимура Журавеля.
«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов
Почему комментаторы «Матч ТВ» так всех волнуют?
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